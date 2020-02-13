Ярошенко: уже сегодня жду от российских биатлонистов медаль

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко оценил шансы россиян на медали на стартующем сегодня, 13 февраля, в Антхольце чемпионате мира. Соревнования откроются смешанной эстафетой. За сборную России выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

«Уже сегодня жду от наших спортсменов медаль. У нас не так много гонок, где мы можем рассчитывать на медали, сегодня — одна из таких.

У мужчин есть хороший шанс завоевать медаль в спринте, если ребята будут такими же свежими, как в начале сезона. При хорошем выступлении в спринте, будут шансы и в пасьюте. У меня такое предчувствие, что в каждой гонке можно бороться. Другое дело, в сингл-миксте надо быстро и уверенно стрелять, это сложнее. Я вижу других людей в этой дисциплине. Для смешанной эстафеты — оптимальный вариант. Тренеры же видят всё, в отличие от нас. Я надеюсь, что они опирались на результаты последних тренировок и самочувствие спортсменов.

Если же они опять раздали авансы, то здесь, к сожалению, будет не тот результат, на который мы все с вами рассчитываем. Авторитет спортсмена давит на решение тренера, от этого никуда не деться. Здесь всё зависит, в большей степени, от тренера: он должен принять оптимальное решение. Очень надеюсь, что авторитеты, звания и регалии остались за чертой чемпионата, а здесь — соревнования, где должны выступать сильнейшие спортсмены.

Я считаю, что психологическое воздействие больше влияет на лидеров Кубка мира — Мартена Фуркада, Йоханнеса Бё, которые знают, что ошибка им будет стоить не только серебряной или бронзовой медали, а золотой. С этими мыслями они будут выходить на старт. Наши спортсмены в роли тёмных лошадок. Они должны успокоиться и показать хороший результат. Один штраф им не позволит попасть в тройку или шестёрку сильнейших, у тех ребят психология гораздо сильнее. В этом отношении наши спортсмены более в выгодной позиции. А вот если думать о золоте, то можно совершать различные ошибки», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Ярошенко также оценил условия, в которых пройдут соревнования.

«Согласен с мнением Экхофф, что в Антхольце тяжело работать из-за высоты. Помню, как мы готовились к чемпионату мира: первая дистанция у нас был спринт, я был где-то 19-й или 20-й, но при этом в пасьюте чувствовал себя гораздо лучше. Потом все гонки шли хорошо. В первой гонке я застоялся, нужно было работу проделать. Мне всегда нравилось начинать соревнования с таких дистанций: она не совсем длинная — 7,5 км, у женщин — 6 км. Надо поработать и почувствовать уверенность», — сказал Ярошенко.

Экхофф — о трассе в Антхольце: такое ощущение, что у тебя удавка на шее