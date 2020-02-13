Елисеев рассказал о настрое на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился ожиданиями от стартовой гонки чемпионата мира в Антхольце — смешанной эстафеты, которая состоится сегодня, 13 февраля. За сборную России помимо Елисеева выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Александр Логинов.

«Сбор в Риднау прошёл хорошо. Сложно сказать, сколько было скоростных тренировок. Вроде нормальная трасса, отсутствуют большие подъёмы — мне подходит. Нужно правильно разложиться. 6 км — короткая дистанция, но медлить на старте тоже нельзя. Короткий круг, быстрая гонка. Настроение просто отличное. Раньше всегда был мандраж на крупных соревнованиях, сейчас он куда-то делся», — приводит слова Елисеева сайт «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.

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