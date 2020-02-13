Елисеев рассказал о настрое на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился ожиданиями от стартовой гонки чемпионата мира в Антхольце — смешанной эстафеты, которая состоится сегодня, 13 февраля. За сборную России помимо Елисеева выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Александр Логинов.
«Сбор в Риднау прошёл хорошо. Сложно сказать, сколько было скоростных тренировок. Вроде нормальная трасса, отсутствуют большие подъёмы — мне подходит. Нужно правильно разложиться. 6 км — короткая дистанция, но медлить на старте тоже нельзя. Короткий круг, быстрая гонка. Настроение просто отличное. Раньше всегда был мандраж на крупных соревнованиях, сейчас он куда-то делся», — приводит слова Елисеева сайт «Матч ТВ».
Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.
Елисеев рассказал, что случилось бы, если бы Й. Бё и Фуркад поменялись лыжами
Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Старых провалила «стойку». LIVE
В Антхольце стартует главный турнир года. В первый день пройдёт смешанная эстафета. Все фото и новости с места событий — в нашем онлайне.
Читайте также
- 13 февраля 2020
-
16:29
-
16:26
-
16:19
-
16:18
-
15:47
-
15:45
-
15:43
-
15:35
-
15:08
-
14:45
-
14:34
-
13:43
-
12:58
-
12:47
-
12:40
-
12:35
-
12:26
-
11:57
-
11:14
-
10:56
-
10:45
-
10:40
-
10:29
-
10:23
-
10:16
-
10:05
-
09:58
-
09:37
-
08:40
-
01:02
-
00:45
-
00:34
- 12 февраля 2020
-
23:54
-
22:01
-
20:12
Партнерский контент