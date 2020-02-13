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Хованцев: мне удалось отстоять Юрлову, и в смешанной эстафете она сработала великолепно

Хованцев: мне удалось отстоять Юрлову, и в смешанной эстафете она сработала великолепно
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление национальной команды в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов финишировали шестыми в гонке.

«У Ирины Старых не получился этап. Три дополнительных – это много. Не было бы их, а это 30 секунд, сами посчитайте. Чехия идеально отстрелялась сегодня и взяла медаль. Мы могли сделать то же самое. И последний круг у Старых не получился, она зависла.

У Елисеева случилось ЧП. За 4 минуты до конца пристрелки у него сломался крючок на локтевом ремне. Пришлось в спешке полностью менять ремень. А это уже не то. Психологически его надорвало. Стрельба лёжа была просто отвратительной. И на последнем круге завис. Медали ушли из-за большого количества дополнительных патронов.

Логинов идеально отработал и стоя, и лёжа. И ногами много отыгрывал, смотрелся очень хорошо. На второй этап выбирали между Юрловой и Мироновой. Мне удалось отстоять Катю, и она сегодня сработала великолепно, на пятёрку», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

С расписанием чемпионата мира — 2020 в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».

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