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Виттоцци прокомментировала завоевание серебряной медали ЧМ по биатлону

Виттоцци прокомментировала завоевание серебряной медали ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась впечатлениями от завоевания серебряной медали в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце. За сборную Италии также выступали Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш.

«Очень довольна своим выступлением и результатом, показанным командой. Дома непросто выступать, поэтому хорошо, что уже в первой гонке наша команда сумела завоевать медаль. Я всегда выкладываюсь по максимуму и рада, что у меня всё сложилось хорошо на моём этапе.

Не хочу загадывать, сколько медалей я могу завоевать. Нужно просто готовиться к каждой гонке и стараться показать лучший результат", — приводит слова Виттоцци Biathlon.com.ua.

Золото выиграла сборная Норвегии, бронза досталась Чехии.

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