Виттоцци прокомментировала завоевание серебряной медали ЧМ по биатлону
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась впечатлениями от завоевания серебряной медали в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце. За сборную Италии также выступали Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш.
«Очень довольна своим выступлением и результатом, показанным командой. Дома непросто выступать, поэтому хорошо, что уже в первой гонке наша команда сумела завоевать медаль. Я всегда выкладываюсь по максимуму и рада, что у меня всё сложилось хорошо на моём этапе.
Не хочу загадывать, сколько медалей я могу завоевать. Нужно просто готовиться к каждой гонке и стараться показать лучший результат", — приводит слова Виттоцци Biathlon.com.ua.
Золото выиграла сборная Норвегии, бронза досталась Чехии.
Вирер — о критике со стороны Виттоцци: это очень глупо
Россия могла побороться за первую медаль чемпионата мира. Но пришлось опять извиняться
Логинов в смешанной эстафете был безупречен, к остальным есть вопросы.
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