Т. Бё — о смешанной эстафете: предполагали, что будем соперничать с Францией и Германией

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал победу на чемпионате мира в Антхольце в смешанной эстафете. Второе место заняла сборная Италии, третьими стали чехи.
«Когда мы планировали гонку, предполагалось, что нам придётся соперничать с Германией и Францией. Но мне пришлось бороться с Лукасом Хофером, а он тоже не промах. Тем более команда Италии выступает дома, у них здесь есть преимущество. На „стойке“ пришлось понервничать, но эстафету мы с Луки передали практически одновременно!» — приводит слова Бё Biathlon.com.ua.
В составе сборной Норвегии золото также выиграли Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф и Йоханнес Бё. Сборная России, за которую выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, продемонстрировала шестой результат.
Сегодня, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женский спринт. Текстовая онлайн-трансляция доступна на «Чемпионате».
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