Шельбрейд — о смешанной эстафете на ЧМ: я таких результатов ещё не видела

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, бывшая норвежская биатлонистка Лив-Грете Шельбрейд предположила, что формат смешанной эстафеты 2х6 + 2х7,5 км нуждается в изменениях. Её особенно удивили показатели скорости соотечественника Йоханнеса Бё на четвёртом этапе (12 минут 46 секунд) в рамках чемпионата мира в Антхольце.
«Таких результатов я на чемпионатах мира ещё не видела. Это короткая дистанция, для парней это почти шоу-гонка. Думаю, можно обсудить вопрос о том, чтобы девушки тоже пробегали 7,5 км», — приводит слова Шельбрейд NRK.
Эксперт NRK Ула Лунде также поддержал идею о большей дистанции для девушек: «Пока всё сводится к стрельбе. Если стреляешь без промахов, то побеждаешь. Думаю, 7,5 км — это гораздо лучше».
Смешанную эстафету на чемпионате мира выиграла сборная Норвегии.
Сегодня, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женский спринт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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