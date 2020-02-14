Норицын: в гонке преследования есть шанс побороться за топ-6
Старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление российских биатлонисток в спринте, прошедшем в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Ни одна из российских спортсменок не попала в топ-20. Лучший результат показала Екатерина Юрлова-Перхт, завершившая гонку на 21-м месте (+1.03,6).
«Расстроила стрельба. Мы не справились, хотя гонка была лотерейная и многие сильные соперники промахивались и давали шанс нам бороться за медаль. Все обязательно побегут преследование. Я думаю, что есть шанс побороться за топ-6, тем более что потом будет день отдыха. Мы даже не будем подниматься на трассу, восстановимся и отгуляемся», — рассказал Норицын в интервью для «Чемпионата».
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Виталий Норицын уверен, что российские биатлонистки могли бороться за медаль в спринте на чемпионате мира.
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