Норицын: в гонке преследования есть шанс побороться за топ-6

Старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление российских биатлонисток в спринте, прошедшем в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Ни одна из российских спортсменок не попала в топ-20. Лучший результат показала Екатерина Юрлова-Перхт, завершившая гонку на 21-м месте (+1.03,6).

«Расстроила стрельба. Мы не справились, хотя гонка была лотерейная и многие сильные соперники промахивались и давали шанс нам бороться за медаль. Все обязательно побегут преследование. Я думаю, что есть шанс побороться за топ-6, тем более что потом будет день отдыха. Мы даже не будем подниматься на трассу, восстановимся и отгуляемся», — рассказал Норицын в интервью для «Чемпионата».

«Второй год в Антхольце у Светы не заходит». Как тренер оправдал провал России в спринте Виталий Норицын уверен, что российские биатлонистки могли бороться за медаль в спринте на чемпионате мира.