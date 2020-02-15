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Касперович: Логинов заряжен на борьбу и готов бороться за самые высокие места

Касперович: Логинов заряжен на борьбу и готов бороться за самые высокие места
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Тренер Александр Касперович, работающий с российским биатлонистом Александром Логиновым, рассказал о готовности подопечного к спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце.

28-летний Логинов стартует под 48-м номером. В гонке выступят также Никита Поршнев, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.

«Саша хорошо выглядит по скорости, если сравнивать с Бё и другими сильнейшими биатлонистами. По форме, движениям, психологическому состоянию видно, что он заряжен на борьбу.

Саша готов бороться не просто за медали, а за самые высшие медали", — приводит слова Касперовича «Матч ТВ».

Спринт начнётся сегодня, 15 февраля, в 16:45 мск.

Прямая трансляция мужского спринта на чемпионате мира по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.

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