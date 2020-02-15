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Чепиков: Логинов смог собраться и доказать, что мы самые сильные в мире

Чепиков: Логинов смог собраться и доказать, что мы самые сильные в мире
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке чемпионата мира в Антхольце (Италия).

«Радостное и долгожданное событие в российском биатлоне. Александр долго шёл к золотой медали, рад за него, за тренера, за команду. Да и наших болельщиков воодушевила эта гонка. Победа далась непросто, особенно когда все лидеры мирового биатлона были на пике формы. В этой гонке решалось практически всё.

Ещё и на фоне дисквалификации олимпийской четвёрки — ситуация совсем не простая. Александр смог собраться, несмотря на весь негатив вокруг нашего биатлона. И, самое главное, доказать, что мы самые сильные в мире», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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