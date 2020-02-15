Елисеев: 40 секунд проигрыша Фийону Майе на круге — это очень плохо

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал результат спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия). 26-летний спортсмен показал 12-е время, допустив один промах на огневых рубежах. Победу одержал лидер российской команды Александр Логинов.



«Прежде всего хочу поздравить маму с днём рождения. Жаль, не смог сделать ей подарок хорошим выступлением.



Очень рад за Сашу. Это прекрасное событие. Допинговый скандал невозможно комментировать, ведь я даже в команде на тот момент не был. Не представляю что да как… Сложно комментировать, поэтому не буду этого делать.



Реанимировать себя после Кубка мира получилось не до конца. Западение на последнем круге было просто ужасным. Почти 40 секунд проигрыша Фийону Майе на круге — это очень плохо. Проблему сложно устранить за две недели, это нужно решать более глобально.



Если говорить о разнице с прошлым годом, то прогресс, скорее, есть, но не такой, как хотелось бы. Нужно раньше начинать целенаправленные тренировки.



Индивидуальная гонка у меня в планах не стояла. Думаю, будем придерживаться этого. По остальным гонкам будет понятно дальше», — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Логинов: золото чемпионата мира? Я очень хочу домой