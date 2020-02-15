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Россия вышла на второе место в медальном зачёте чемпионата мира

Россия вышла на второе место в медальном зачёте чемпионата мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Победа Александра Логинова в спринтерской гонке чемпионата мира по биатлону позволила сборной России подняться на вторую строчку медального зачёта соревнований.

После трёх гонок россияне уступают только Норвегии, у которой два золота. На третьем месте располагается сборная Франции, в активе которой серебряная и бронзовые медали.

Напомним, чемпионат мира включает в себя восемь личных гонок и четыре эстафеты (женскую, мужскую и две смешанные). Помимо спринта, мужчины и женщины посоревнуются в гонках преследования, индивидуальных гонках и масс-старте. Мировое первенство, проходящее в Антхольц-Антерсельве (Италия), завершится 23 февраля.

С расписанием чемпионата мира можно ознакомиться на «Чемпионате».

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