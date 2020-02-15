Впервые за 23 года норвежские биатлонисты не попали в медали по итогам спринта на ЧМ

Сборная Норвегии прервала многолетнюю серию успешных выступлений в спринтерских гонках на чемпионатах мира. Как сообщает официальный «твиттер» чемпионата мира, впервые с 1997 года ни один из представителей этой северной страны не смог попасть на подиум по итогам спринтерской гонки мирового первенства.
Напомним, победу в сегодняшней гонке одержал россиянин Александр Логинов. Второе место занял Кентен Фийон Майе из Франции, третьим стал его соотечественник Мартен Фуркад. Лучший результат среди норвежских биатлонистов показал Тарьей Бё, финишировавший с четвёртым временем.
После гонки Бё заявил, что ему тяжело находиться на четвёртом месте по итогам гонки, в то время как победу в ней празднует человек, который ранее был дисквалифицирован за допинг.
Напомним, в ноябре 2013 года допинг-проба Логинова дала положительный результат. Результатом этого стала двухлетняя дисквалификация российского спортсмена. С тех пор некоторые представители биатлонного сообщества относятся к успехам Александра со скептицизмом.
- 15 февраля 2020
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