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Впервые за 23 года норвежские биатлонисты не попали в медали по итогам спринта на ЧМ

Впервые за 23 года норвежские биатлонисты не попали в медали по итогам спринта на ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Сборная Норвегии прервала многолетнюю серию успешных выступлений в спринтерских гонках на чемпионатах мира. Как сообщает официальный «твиттер» чемпионата мира, впервые с 1997 года ни один из представителей этой северной страны не смог попасть на подиум по итогам спринтерской гонки мирового первенства.

Напомним, победу в сегодняшней гонке одержал россиянин Александр Логинов. Второе место занял Кентен Фийон Майе из Франции, третьим стал его соотечественник Мартен Фуркад. Лучший результат среди норвежских биатлонистов показал Тарьей Бё, финишировавший с четвёртым временем.

После гонки Бё заявил, что ему тяжело находиться на четвёртом месте по итогам гонки, в то время как победу в ней празднует человек, который ранее был дисквалифицирован за допинг.

Напомним, в ноябре 2013 года допинг-проба Логинова дала положительный результат. Результатом этого стала двухлетняя дисквалификация российского спортсмена. С тех пор некоторые представители биатлонного сообщества относятся к успехам Александра со скептицизмом.

Биатлонист Александр Логинов стал чемпионом мира в спринте
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