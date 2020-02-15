Губерниев назвал Россию неспортивной страной

Известный комментатор Дмитрий Губрениев в контексте победы Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия) заявил, что не считает Россию спортивной страной.
«Поздравляя Сашу Логинова, отмечу важное: мы неспортивная страна! Так путать биатлониста Евгения Устюгова с его однофамильцем-лыжником могут люди, которые ярко смотрели финал молодёжного чемпионата мира по хоккею с Артемием Панариным спустя 9 лет! Кто свидетель: я, а что случилось? С верой в российский спорт», — написал Губерниев в своём телеграм-аккаунте.
Напомним, в сюжете Первого канала о дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил была допущена ошибка. Вместо Евгения в кадре появился российский лыжник, двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов.
Говоря о финале молодёжного чемпионата мира по хоккею, Губерниев имеет в виду решающий матч МЧМ-2020. Параллельно с прямой трансляцией по Первому каналу матча, в котором российская сборная проиграла канадцам, по телеканалу «Матч ТВ» транслировался повтор МЧМ-2011, в котором россияне обыграли канадцев.
Некоторые публичные деятели поздравили сборную России с победой сразу же после финальной сирены транслируемого повтора матча девятилетней давности.
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