Генсек IBU — о дисквалификации Е. Устюгова: то, что сделали русские, невообразимо

Генеральный секретарь Международный союз биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон прокомментировал дисквалификацию Евгения Устюгова, в результате которой сборная России может лишиться золотой медали, завоёванной в мужской эстафетной гонке на Олимпийских играх — 2014 в Сочи.



«Для всего спорта очень печально то, что произошло в России на Олимпийских играх в Сочи. Полагаю, все удивлены тем, что может происходить с такой страной, как Россия. Пришли решения по двум спортсменам, у них есть три недели на подачу апелляции. Посмотрим, что произойдёт. Надеюсь, никаких апелляций не будет и у нас появится итоговое решение через три недели — и тогда новые люди получат сочинские медали.



Да, итоговое решение по медалям примет МОК, но если дисквалификация России подтвердится, то мы получим новые результаты. Для меня очень печально, что случилась эта допинговая история, но важно, что эта ситуация с Сочи придёт к концу. То, что сделали русские, невообразимо.



Расследования по поводу Устюгова на Играх 2010 и 2014 годов — это два разных, несвязанных случая. В первом случае речь идёт о его паспорте крови. Решение по этому вопросу, вероятно появится в срок от четырёх до 12 месяцев. Это сложный вопрос», — цитирует Карлссона ZDF.

Российских биатлонистов могут лишить медалей задним числом. Последнее заберут? Давнее антидопинговое разбирательство в отношении России возобновили аккурат к чемпионату мира. Совпадение?