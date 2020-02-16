Вирер: до последнего не верила, что смогу выиграть золото чемпионата мира дома

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась эмоциями от победы в гонке преследования на домашнем чемпионате мира в Антхольце.



«Вчера было очень тяжело на лыжне. Сегодня всё было гораздо лучше. Чувствовала, что способна бороться за медаль, но понимала, сколько много крутых девчонок бежит рядом.



До последнего не верила, что смогу выиграть золото. Боялась, что Рёйселанд задаст слишком высокий темп, а я выложу все силы, которых не хватит на стрельбу. Только когда приехала на стадион, поняла, что выиграю чемпионат мира дома», — передаёт слова Вирер корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Серебряную медаль завоевала биатлонистка из Германии Денизе Херрман (+9,5 секунд), третьей стала норвежка Марте Рёйселанд (+13,8).



Лучшей из представительниц России стала Екатерина Юрлова-Перхт. Невзирая на три промаха, она сумела прибавить в ходе гонки девять позиций и финишировать 12-й.

Вирер выиграла гонку преследования на чемпионате мира в Антхольце, Юрлова — 12-я