Норвежский биатлонист Кристиансен: русские и украинцы угрожали мне

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен признался, что получал угрозы смерти от болельщиков из России и Украины.

«Мне неоднократно угрожали смертью по почте и в „Инстаграме“. Это были русские и украинцы. Однажды я надел футболку с Путиным, и это им не понравилось. Мне пришли сотни угроз лишить меня жизни.

Мы уже привыкли к подобному. Думаю, в Норвегии происходит то же самое, что в России. У нас тоже есть интернет-тролли», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.

Кристиансен — двукратный чемпион мира 2019 года, двукратный чемпион Европы. В Кубке мира он дебютировал в декабре 2012 года.

Ранее норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё подверглись критике со стороны российских болельщиков после того, как выразили недовольство победой Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.

Йоханнес Бё отреагировал на критику со стороны российских болельщиков