Норвежский биатлонист Кристиансен: русские и украинцы угрожали мне

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен признался, что получал угрозы смерти от болельщиков из России и Украины.
«Мне неоднократно угрожали смертью по почте и в „Инстаграме“. Это были русские и украинцы. Однажды я надел футболку с Путиным, и это им не понравилось. Мне пришли сотни угроз лишить меня жизни.
Мы уже привыкли к подобному. Думаю, в Норвегии происходит то же самое, что в России. У нас тоже есть интернет-тролли», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.
Кристиансен — двукратный чемпион мира 2019 года, двукратный чемпион Европы. В Кубке мира он дебютировал в декабре 2012 года.
Ранее норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё подверглись критике со стороны российских болельщиков после того, как выразили недовольство победой Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
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