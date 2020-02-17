Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Т. Бё — об угрозах в адрес Кристиансена: наверное, он понимает русский

Т. Бё — об угрозах в адрес Кристиансена: наверное, он понимает русский
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на слова соотечественника Ветле Шосты Кристиансена об угрозах в интернете. Кристиансен сказал: «Мне неоднократно угрожали смертью по почте и в „Инстаграме“. Это были русские и украинцы».

«Мне тоже приходят сообщения, многие из них — на русском. Но я не перевожу их. Наверное, Ветле понимает русский», — приводит слова Бё-старшего Dagbladet.

Ранее Тарьей Бё и его брат Йоханнес подверглись критике со стороны российских болельщиков после того, как выразили недовольство победой Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.

Тарьей Бё — олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, 10-кратный чемпион мира (восемь раз в эстафетах и дважды в личных гонках), обладатель Кубка мира сезона-2010/2011.

Норвежский биатлонист Кристиансен: русские и украинцы угрожали мне
Тарьей Бё — о критике со стороны российских болельщиков: Нортуга тоже называли свиньёй
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020