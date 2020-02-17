Т. Бё — об угрозах в адрес Кристиансена: наверное, он понимает русский
Норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на слова соотечественника Ветле Шосты Кристиансена об угрозах в интернете. Кристиансен сказал: «Мне неоднократно угрожали смертью по почте и в „Инстаграме“. Это были русские и украинцы».
«Мне тоже приходят сообщения, многие из них — на русском. Но я не перевожу их. Наверное, Ветле понимает русский», — приводит слова Бё-старшего Dagbladet.
Ранее Тарьей Бё и его брат Йоханнес подверглись критике со стороны российских болельщиков после того, как выразили недовольство победой Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Тарьей Бё — олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, 10-кратный чемпион мира (восемь раз в эстафетах и дважды в личных гонках), обладатель Кубка мира сезона-2010/2011.
Норвежский биатлонист Кристиансен: русские и украинцы угрожали мне
Тарьей Бё — о критике со стороны российских болельщиков: Нортуга тоже называли свиньёй
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