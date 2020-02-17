Круглов: Логинов демонстрирует лучшую форму в своей жизни

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов оценил выступление Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце.
«Саша Логинов демонстрирует на чемпионате мира фантастическую форму, наверное, лучшую в своей жизни. Победа в спринте и третье место в гонке преследования — прямое тому подтверждение. В пасьюте ему не хватило одного точного выстрела, чтобы побороться за золото. Посмотрите, какие люди остались за спиной Логинова: лидер общего зачёта Кубка мира, пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, его соотечественник Кентен Фийон Майе, один из главных претендентов на победу в зачёте гонок преследования. Что касается других российских биатлонистов, то они, к сожалению, пока не блещут. Их результаты весьма предсказуемы.
Я, честно говоря, даже немного удивлён качеством стрельбы Логинова в преследовании, поскольку на собственном опыте знаю, что хорошо стрелять на протяжении нескольких гонок подряд невероятно сложно. Саша без дополнительных патронов прошёл смешанную эстафету, был точен в спринте и в воскресенье прошёл на ноль три рубежа из четырёх.
На этом чемпионате мира все наши медальные шансы в личных гонках связаны исключительно с Александром Логиновым. На мой взгляд, сегодня, уровень остальных спортсменов недостаточно высок, чтобы претендовать на пьедестал. Попасть в призы можно лишь в том случае, если наши соперники начнут дружно заходить на штрафные круги, а мы сумеем избежать ошибок», — цитирует Круглова «Команда России».
Завтра, 18 февраля, на чемпионате мира в Антхольце состоится женская индивидуальная гонка.
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