Кравцов: несдержанность братьев Бё? Пусть это будет на их совести

Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал критику россиянина Александра Логинова со стороны иностранных соперников. После того как Логинов выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце, братья Бё вспомнили о его допинговом прошлом. Йоханнес сказал, что «победа Логинова выглядит немного странно». Тарьей добавил: «Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов»



«У нас немало примеров в истории мирового спорта, когда люди были наказаны и впоследствии спокойно продолжали соревноваться. Вот это действительно вызывает массу вопросов. Я не буду перечислять фамилии всех известных спортсменов, представителей норвежских, немецких команд. И всё это сходит на нет! Мы же стараемся эту тему поддерживать. Зачем? Чего добиваемся этим?



Несдержанность братьев Бё? Пусть это будет на их совести. Проигрывать никому не хочется, обидно. Но это спорт. Поэтому, когда пытаются что-то здесь объяснить, не надо заниматься закулисными ситуациями, которые разворачиваются сегодня. Нужно открыть протоколы международных соревнований, посмотреть результат. И тогда будет всё ясно», — цитирует Кравцова «Национальная служба новостей».

Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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