Белозёров рассказал о формировании состава на мужскую эстафету на ЧМ по биатлону

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал о принципах формирования состава на эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце 22 февраля.

«Халили уже здесь. Рассматривается ли он в состав на гонки? Так, чтобы твёрдо, пока нет. Каждый старт даёт информацию для анализа. Учитывая его выступление на Кубке IBU, где Халили показал неплохой ход, особенно на последнем круге, он кандидат. Посмотрели в Оберхофе — понравился. Такие вот мысли на данный момент.



Если Халили попадёт в эстафетный состав, то вместо Гараничева? Это не так. Евгений набирает ход, определяющая гонка для формирования эстафеты — индивидуальная. Все наши стреляют примерно одинаково, с переменным успехом, только Логинов выделяется качеством. Так что основное внимание будем обращать на ход», — приводит слова Белозёрова сайт «Матч ТВ».

Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.