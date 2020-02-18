Тренер сборной России: жена Логинова на чемпионате мира стала отдельным явлением

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, как Александр Логинов восстанавливается после завоевания двух медалей на чемпионате мира в Антхольце. В спринте он выиграл золото, а в гонке преследования стал третьим.

«В воскресенье вечером поздравили Сашу на ужине с очередной медалью, он сказал, что на целый день берёт пассивный выходной. Возможно, вечером побегает кросс в районе гостиницы. Подолгу общается с семьёй, для него это лучший отдых.

Саша так скучает по дому, что его жена стала на чемпионате мира отдельным явлением, почти участницей пресс-конференций. Но он молодец, стал более общительным, открытым. Надо иногда расслабляться, не держать всё в себе. Во вторник у него стандартная тренировка. Опробует стрельбу с коротких подходов, сделает необходимый беговой объём», — цитирует Белозёрова сайт «Матч ТВ».

Тренер также рассказал, как Логинов реагирует на критику со стороны иностранных соперников в связи с его допинговым прошлым.



«Не нахожусь в глубине процесса, но первичный подход тут очень прямолинейный: было наказание, и было исправление. Случай не первый, хотя желательно, чтобы последний. Спортсмен чистый, поэтому сложно понять, что можно предъявлять Логинову. Правильно Херрман его поддержала, сама через это прошла», — отметил Белозёров.

Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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