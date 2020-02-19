Муж Кузьминой: Миронова живёт в телефоне

Даниэль Кузьмин, муж и тренер трёхкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, прокомментировал выступление женской сборной России по биатлону на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
«Катя Юрлова-Перхт на чемпионате мира, по сути, одна. Команде не хватает яркого лидера. Слышал, что так говорили о Мироновой, но сами посудите. Вот когда Настя попала в сборную России, там были лидеры: Зайцева, Ахатова… Это были личности, лидеры не только российского, но и мирового биатлона. Так же и в лыжах: Наташа Непряева молодец, хорошо выступает. Но это пока всё равно фигура не того масштаба, что Вяльбе или Лазутина.
Моё личное мнение: Света живёт в телефоне. А в таком случае сложно чему-то научиться. Настя в её годы была уже лидером мирового биатлона. А Миронова раз бежит вровень с лидерами, а в следующий — по полторы минуты им проигрывает. Если ты и не стреляешь по 90% попаданий, как лучшие снайперы, и потом ещё и в гонке проседаешь, то о каком лидерстве тут говорить?
Сейчас почти все выглядят блекло. Высотный чемпионат мира — это вообще отдельная история. К нему нужно подводиться целенаправленно, и не только в текущем сезоне. Допустим, перед Олимпиадой в Сочи мы с Настей предварительно, за несколько лет, проводили сборы на нужной высоте. Приехать и подвестись к высоте за две недели до чемпионата мира — это невозможно», — приводит слова Кузьмина «Спорт-экспресс».
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