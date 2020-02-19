Йоханнес Бё: у меня нет вопросов к Логинову. Ни одного

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который 19 февраля завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия), ответил на предложение задать один вопрос российскому спортсмену Александру Логинову.
«У меня нет вопросов к Логинову. Ни одного. В России писали, что мои часы стоят около 150 тысяч евро? Честное слово, не знаю. Даже приблизительно. Часы от спонсора, лучше вам уточнить в гугле» — цитирует Бё «Матч ТВ».
Напомним, после победы в спринте на чемпионате мира в Антхольце Логинов был подвергнут критике за допинговое прошлое. Россиянин предложил всем желающим выяснить все вопросы за чашкой чая.
Мужскую индивидуальную гонку в Антхольце выиграл француз Мартен Фуркад. Вторым стал Бё, третьим — австриец Доминик Ландертингер. Лучший результат среди россиян показал Никита Поршнев, с двумя штрафными минутами он расположился на 11-й строчке в итоговом протоколе.
- 19 февраля 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:30
-
23:29
-
22:55
-
22:47
-
22:26
-
22:19
-
21:23
-
21:23
-
21:08
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:08
-
19:56
-
19:50
-
19:45
-
19:16
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:42
-
18:22
-
18:18
-
18:11
-
18:06
-
18:04
-
17:42
-
17:26
-
17:16
-
16:51
-
16:43