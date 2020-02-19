Йоханнес Бё: у меня нет вопросов к Логинову. Ни одного

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который 19 февраля завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия), ответил на предложение задать один вопрос российскому спортсмену Александру Логинову.



«У меня нет вопросов к Логинову. Ни одного. В России писали, что мои часы стоят около 150 тысяч евро? Честное слово, не знаю. Даже приблизительно. Часы от спонсора, лучше вам уточнить в гугле» — цитирует Бё «Матч ТВ».

Напомним, после победы в спринте на чемпионате мира в Антхольце Логинов был подвергнут критике за допинговое прошлое. Россиянин предложил всем желающим выяснить все вопросы за чашкой чая.

Мужскую индивидуальную гонку в Антхольце выиграл француз Мартен Фуркад. Вторым стал Бё, третьим — австриец Доминик Ландертингер. Лучший результат среди россиян показал Никита Поршнев, с двумя штрафными минутами он расположился на 11-й строчке в итоговом протоколе.

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