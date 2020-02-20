Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Американский биатлонист Нордгрен: меня часто спрашивают о моём имени

Американский биатлонист Нордгрен: меня часто спрашивают о моём имени
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Американский биатлонист Лейф Нордгрен, занявший восьмое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце, признался, что из-за имени его часто принимают за шведа.

«Меня часто спрашивают о моём имени. Люди думают, что я швед. Мои предки эмигрировали в США — из Кальмара и Муталы в Миннесоту. Но я много раз бывал в Швеции и не только во время Кубка мира. Мне нравится Швеция. Мы празднуем Рождество по-шведски — с фрикадельками и ветчиной.

Ощущения от индивидуальной гонки просто потрясающие. Я невероятно рад. Это одна из лучших моих гонок в карьере. Провести её на чемпионате мира — это невероятное чувство», — цитирует Нордгрена Expressen.

Сегодня, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится супермикст. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Самуэльссон: у нас с Эберг прекрасные шансы на медаль в супермиксте
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020