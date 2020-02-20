Американский биатлонист Нордгрен: меня часто спрашивают о моём имени

Американский биатлонист Лейф Нордгрен, занявший восьмое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце, признался, что из-за имени его часто принимают за шведа.

«Меня часто спрашивают о моём имени. Люди думают, что я швед. Мои предки эмигрировали в США — из Кальмара и Муталы в Миннесоту. Но я много раз бывал в Швеции и не только во время Кубка мира. Мне нравится Швеция. Мы празднуем Рождество по-шведски — с фрикадельками и ветчиной.

Ощущения от индивидуальной гонки просто потрясающие. Я невероятно рад. Это одна из лучших моих гонок в карьере. Провести её на чемпионате мира — это невероятное чувство», — цитирует Нордгрена Expressen.

Сегодня, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится супермикст. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.