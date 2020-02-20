Самуэльссон: у нас с Эберг прекрасные шансы на медаль в супермиксте

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился ожиданиями от супермикста на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Он выступит вместе с Ханной Эберг. Гонка состоится сегодня, 20 февраля.

«Я бы сказал, что у нас прекрасные шансы на медаль. Это забавная гонка, очень быстрая, контактная. Уверен, что конкуренция будет высокой. Норвегия, Германия, Франция и Италия будут очень сильны.

Мы с Ханной сядем и обсудим предстоящую гонку. Мы всегда так делаем перед эстафетой, хотя у нас обычно нет конкретной тактики. Важно, чтобы каждый выложился по полной", — приводит слова Самуэльссона Expressen.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) Самуэльссон и Эберг в этой дисциплине завоевали бронзу. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию супермикста.

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