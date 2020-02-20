Слепцова — о своей дисквалификации: у юристов волосы дыбом от решений IBU

Бывшая российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала о деталях своей дисквалификации. 33-летняя уроженка Ханты-Мансийска планирует оспорить решение IBU.



«У меня и Устюгова одна команда юристов, и у них волосы дыбом. Решения принимаются вопреки законам и нормам права. Я олимпийская чемпионка по биатлону. Мама, которая хочет заниматься воспитанием сына. Но порой говорю, как юрист, из-за всего этого кошмара.



Антидопинговая панель IBU, признавшая меня виновной? Это настоящие вершители биатлонных судеб. Орган, созданный IBU и полностью ему подконтрольный. Я считаю их марионетками руководства IBU. Мне они устроили настоящий допрос, длившийся несколько часов. Давили медицинскими терминами, сложными названиями. Я отвечала на всё честно, но ни на секунду не отпускало ощущение, что все члены этой панели IBU заведомо относятся ко мне, как к виновной. Вспоминать неприятно.



Я очень хорошо запомнила их имена: канадский адвокат Жени Сублиер, австралийский юрист Пол Хейс, доктор Жерар Дин из Франции. Это длилось несколько часов, и я постоянно ловила себя на мысли, хотят ли эти люди действительно разобраться или они просто исполняют чьи-то распоряжения? Насколько они вообще авторитетные специалисты?» — цитирует Слепцову ТАСС.

Российская олимпийская чемпионка дисквалифицирована на два года. Крах карьеры Слепцовой Новый допинг-скандал в российском биатлоне прямо во время чемпионата мира. В IBU выбрали идеальный момент для атаки.