Драчёв: возможно, полиция считает, что Касперович привёз допинг на чемпионат мира

Итальянская полиция может полагать, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович привозит на чемпионат мира допинг под чужой аккредитацией. Об этом заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

«Обыск связан и с аккредитацией, и с допингом. Возможно, полиция считает, что Касперович скрывается под чужой аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты», — приводит слова Драчёва РИА «Новости».

Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.

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