Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев признал, что Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, взял чужую аккредитацию на чемпионате мира в Антхольце. Ранее сообщалось, что Касперович пользовался аккредитацией украинской сборной.

«Взял ли Касперович аккредитацию у кого-то из украинский команды? Ну да. Такая же ситуация была у французской команды. Они передали кому-то аккредитации, и их оштрафовали на € 500. Какой криминал? Криминал в том, что он не под своей фамилией находился здесь», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Ранее стало известно, что в номер Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и Касперович были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.