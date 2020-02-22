Гараничев — об обысках: три дня шли лесом к нам, чтобы дойти именно перед эстафетой

Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал ситуацию с обысками в расположении российской сборной в отеле на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«Полицейские пришли и показали запрос на итальянском языке. Пришла переводчица. Один полицейский говорил на английском. Они никого не впускали, разрешили вызвать только менеджера. Обыск был связан с аккредитацией и допинговым прошлым Логинова. Сказали, что дополнительные доказательства им не нужны, так как они полицейские. 19 февраля пришёл запрос из IBU. И вот они три дня шли лесом к нам, чтобы дойти именно перед эстафетой.

Мне сказали, что ко мне никаких вопросов. В документе было написано, что они могут изъять устройства. Разрешили вызвать юриста, но оплачивать его должны были мы. Забрали устройства, чтобы скопировать данные. Я успел написать сообщение в нашу группу и личному тренеру, потом у меня забрали устройство. А у Александра они всё полностью обыскали, проверяли все документы. Мои вещи не трогали. Его даже не спрашивали, можно или нельзя. Сказали, что приехали на 20 минут, а в итоге примерно час сорок обыскивали.

Логинов больше злился, чем нервничал. Ему дали записать контакты с телефона, чтобы позвонить жене и друзьям, но спрашивали, кто это такие. Про витамины расспрашивали. Даже документы забрали, с которыми мы проходим контроль. И сразу, как вошли, взяли винтовки и сложили к двери. Не знаю, чего они боялись», — сказал Гараничев в эфире «Матч ТВ».

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.