Подразделение целостности биатлона: расследование в отношении россиян — вопрос полиции

Подразделение целостности биатлона отреагировало на ситуацию с обысками в расположении сборной России в Антхольце, где проходит чемпионат мира. Ранее стало известно, что в номер российского биатлониста Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его личный тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.

«IBU и Отдел целостности биатлона осведомлены о действиях, предпринятых итальянскими властями (и первоначальном ответе российской команды). Любое полицейское расследование является вопросом полиции.

Только они могут комментировать это дело. Подразделение целостности биатлона, которое является независимым оперативным подразделением в составе IBU, отвечающим за все вопросы честности, будет оказывать полное содействие и помощь итальянским властям и предпринимать любые дальнейшие действия, необходимые для защиты целостности спорта. Никаких дальнейших комментариев не будет, пока расследование продолжается», — сообщила «Чемпионату» пресс-служба организации.

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.