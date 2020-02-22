Аликин: есть информация, что Драчёв специально не хотел давать Касперовичу аккредитацию

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин отреагировал на скандал с

обысками в отеле российской команды на чемпионате мира в Антхольце (Италия).



«Приехал человек, почему бы вот президенту не сделать ему аккредитацию? Это же личный тренер ведущего

спортсмена сборной! У меня есть информация, что Драчёв специально не хотел давать Касперовичу

аккредитацию. Запретил ему, возможно, неприязнь к тренеру или ещё что-то. А у Драчёва там же вся семья на

чемпионате с аккредитациями. У жены и детей всё есть, а у тренера нет. Делает так, как ему выгодно», —

цитирует Аликина «Р-Спорт».



Ранее стало известно, что в номер лидера сборной России Александра Логинова ворвались полицейские. Они

изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его тренер Александр Касперович были доставлены в

полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.



В ходе скандала выяснилось, что аккредитация Касперовича на чемпионат мира была оформлена на сборную

Украины.



Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России

выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат»

ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.



Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной

России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.

Европейская полиция бесцеремонно вмешивается в биатлон. А Россия страдает снова и снова! Даже удивительно, как россияне до сих пор отделываются лёгким испугом!