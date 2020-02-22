Ярошенко: СБР обвиняет тренера во всех грехах. Это фантастика! Свои же добивают

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко отреагировал на слова лидера сборной России Александра Логинова, который не исключил возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок.



«Слова Логинова о завершении карьеры? Мы же прекрасно понимаем, что такие заявления не делаются от счастливых эмоций. Представьте, какое давление испытывает человек! Желаю ему терпения! После чемпионата он отдохнёт со своей семьей и постарается абстрагироваться от этих нападок.

Даже руководство СБР обвиняет личного тренера во всех грехах. Это вообще фантастика! Свои же добивают. Желаю Саше сил. Если Логинов уйдёт из сборной, то мы нескоро увидим медали в биатлоне. Я Сашу прекрасно понимаю, он стал чемпионом мира, это здорово. Но если ему не дадут выступать на Олимпийских играх, то можно смело заканчивать. Но до этого момента хочется, чтобы он заработал денег», — цитирует Ярошенко Sport24.

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