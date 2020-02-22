Т. Бё не считает, что причиной обысков у Логинова стали проблемы с аккредитацией

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал скандальные обыски членов сборной России во время чемпионата мира в Антхольце (Италия).
«Не знаю причин полицейского рейда, хотелось бы знать побольше фактов. Понятия не имею, что произошло.
Проблемы с аккредитацией у тренера Логинова? Не думаю, что именно это стало причиной вмешательства полиции — для такого рейда нужны куда более веские причины», — цитирует спортсмена VG.
Сегодня в 6 часов утра по местному времени Александра Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева разбудила итальянская полиция. Обыски, продлившиеся более полутора часов, связывают с аккредитацией тренера Александра Касперовича. Так как это наставник Логинова, ученику не преминули напомнить о допинговом прошлом в день эстафеты.
- 22 февраля 2020
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