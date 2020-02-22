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Й. Бё — об обысках в сборной России: вероятно, у полиции были причины

Й. Бё — об обысках в сборной России: вероятно, у полиции были причины
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал скандальные обыски членов сборной России во время чемпионата мира в Антхольце (Италия).

«Вероятно, у полиции были причины для такого рейда. Мы, спортсмены, знаем не больше, чем вы, журналисты.

Было бы глупо искать то, информации о чём у тебя нет. Надеюсь, мы получим дополнительную информацию», — цитирует Йоханнеса Бё VG.

Сегодня в 6 часов утра по местному времени Александра Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева разбудила итальянская полиция. Обыски, продлившиеся более полутора часов, касались аккредитации тренера Александра Касперовича. Но так как это наставник Логинова, ученику не преминули напомнить в день эстафеты о допинговом прошлом.

Т. Бё не считает, что причиной обысков у Логинова стали проблемы с аккредитацией
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