Аликин — о травле Логинова: приставайте к иностранцам

Бывший тренер сборной России по биатлону олимпийский чемпион Владимир Аликин прокомментировал решение российского биатлониста Александра Логинова отказаться от выступления в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце из-за психологической неготовности.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки в Антхольце прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.

«Это было специально сделано, надо просто разобраться, кому это было выгодно. Французы и норвежцы же не будут делать такие заявления, а кто следующий претендент на медали — немцы, итальянцы, австрийцы, думаю, что кто-то из них сделал заявление, чтобы испортить настроение команде. У них это получилось, команда России была разобранной, а немцы завоевали медаль.



Если человек сутками не спит, то какой смысл нервничать и переживать? Нет смысла идти, пыхтеть и царапаться. Я прекрасно понимаю Логинова как спортсмена, все эти заявления о допинге уже надоели — это всё накапливается», — цитирует Аликина ТАСС.

Аликин также оценил слова Логинова о возможном завершении карьеры из-за постоянных нападок по поводу его допингового прошлогого.

«Сейчас какое-то время пройдёт, он отбежит этапы Кубка мира, а там уже будет сам решение принимать. С этой стороны надо работать нашей федерации биатлона, чтобы упреждать эти моменты, уже прошёл срок, человек выступает, завоёвывает медали на чемпионате мира. Не понимаю, что они от этого хотят, приставайте к иностранцам, они тоже были дисквалифицированы, но к ним же не пристают», — сказал Аликин.

Иностранные комментаторы в прямом эфире говорили, что Логинов выступает под допингом