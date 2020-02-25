Драчёв — об аккредитации Касперовича: он не работает в сборной, как мы можем её дать?

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, почему Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, не получил аккредитацию на чемпионат мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) от сборной России.
«В наши 20 аккредитаций входит весь штат команды: массажисты, сервисмены, тренеры. Это вся наша делегация, которая работала со сборной. Можно было бы, чтобы кто-то из тренеров не отправился, а Касперович поехал пристреливать одного Логинова. Но это же глупость просто! Он не работает в сборной страны, каким образом мы можем дать ему аккредитацию? Он мог купить билет и как обычный зритель поддержать своего спортсмена.
Логинову не вернули его личные вещи. Они все приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Я полчаса разговаривал с президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Он был не в курсе ситуации, что странно, конечно. Письмо пришло от представителя IBU, а глава организации об этом ничего не знает", – цитирует Драчёва «Матч ТВ».
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