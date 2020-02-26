Губерниев: Драчёв молодец, что привёз свою семью на ЧМ. Я бы так же сделал

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальную ситуацию с аккредитацией на чемпионат мира для Александра Касперовича, тренера российского биатлониста Александра Логинова. Тренер был замечен в Антхольце с украинской аккредитацией, что стало причиной обысков в отеле, где проживала сборная России.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв по этому поводу сказал: «Он не работает в сборной страны, каким образом мы можем дать ему аккредитацию?»

«Я понимаю логику СБР, потому что у каждого спортсмена есть личный тренер. И если каждому давать аккредитацию, то не хватит на сервисменов, докторов и тренеров сборной. Количество аккредитаций ограничено. С кем договорился Касперович, я не знаю. Что там происходило, я тоже не знаю. Логинов тренируется в составе сборной. Представьте, если бы сборной по футболу на чемпионате мира пришлось бы выдать аккредитации тренерам каждого футболиста. И все они должны сидеть на скамейке вместе с Черчесовым? Это странно. В этой ситуации, наверное, надо быть гибче и СБР, и личным тренерам. Но я не вижу здесь большой проблемы», — цитирует Губерниева «Фонтанка».

Губерниев также прокомментировал информацию о том, что родственники Драчёва имели аккредитации на чемпионат мира.

«Если бы я был президентом СБР, тоже привёз бы всех своих родственников. Это такая общемировая практика. Они не занимали чьи-то места. Они сидели в випе. Это буря в стакане воды. Ну родственники Драчёва, ну и что? Драчёв — олимпийский призёр, чемпион мира, обладатель Кубка мира. Взял и привёз свою семью. Могу сказать только то, что он молодец. Я бы так же сделал», — сказал Губерниев.

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