Норвежский журналист недоволен большим количеством медалей у Йоханнеса Бё и Рёйселанд

Журналист портала VG Лейф Вельхавен считает, что большое количество медалей, завоёванных сборной Норвегии на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, является не только положительным, но и отрицательным моментом. В частности, он упомянул Марте Рёйселанд, которая завоевала награды во всех гонках чемпионата мира.

«После такого результата — 5 золотых и 2 бронзовые медали — остаётся только поклониться. Приятные воспоминания о погоне за медалями останутся навсегда. Но в то же время возникает вопрос: до какой степени биатлон рискует разрушить сам себя, если допускается такое обесценивание медалей и так часто проводятся чемпионаты?

Представитель каждого пола может завоевать семь медалей чемпионата мира. Нам действительно нужны три эстафеты? Эстафета, смешанная эстафета и супермикст — это перебор. Бьорндален раскритиковал супермикст, и он абсолютно прав.

Йоханнес Бё в 26 лет уже завоевал 19 медалей чемпионата мира и три — на Олимпиаде. Конечно, каждый раз это весело. Но, может, стоит перейти от количества, которое находится в приоритете у руководства IBU, к качеству?" — написал журналист.

Сборная Норвегии на чемпионате мира в Антхольце завоевала 11 медалей (6-3-2).

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