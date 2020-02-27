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IBU удовлетворил апелляцию Норвегии и вернул ей бронзовые медали чемпионата Европы

IBU удовлетворил апелляцию Норвегии и вернул ей бронзовые медали чемпионата Европы
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2020 0

Апелляционное жюри Международного союза биатлонистов рассмотрело протест сборной Норвегии на решение аннулировать результат команды в смешанной эстафете на чемпионате Европы. Об этом сообщается в официальном «твиттере» IBU Cup.

Итоговым решением стала отмена дисквалификации сборной Норвегиии и повторные изменения в финальном протоколе гонки: сборная Беларуси останется на четвёртом месте, тогда как норвежцы всё же будут награждены бронзовыми медалями.

Как сообщалось ранее, решение о дисквалификации норвежцев было принято по причине неспортивных действий норвежца Александера Андерсена, который вытолкнул с трассы представителя Беларуси Сергея Бочарникова. Инцидент произошёл после заключительной стрельбы, во время борьбы спортсменов за бронзовые медали.

Победу в гонке одержала сборная Украины, вторыми стали российские биатлонисты.

Норвегия лишилась бронзовой медали смешанной эстафеты ЧЕ. Результаты команды аннулированы
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