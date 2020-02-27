IBU удовлетворил апелляцию Норвегии и вернул ей бронзовые медали чемпионата Европы

Апелляционное жюри Международного союза биатлонистов рассмотрело протест сборной Норвегии на решение аннулировать результат команды в смешанной эстафете на чемпионате Европы. Об этом сообщается в официальном «твиттере» IBU Cup.



Итоговым решением стала отмена дисквалификации сборной Норвегиии и повторные изменения в финальном протоколе гонки: сборная Беларуси останется на четвёртом месте, тогда как норвежцы всё же будут награждены бронзовыми медалями.



Как сообщалось ранее, решение о дисквалификации норвежцев было принято по причине неспортивных действий норвежца Александера Андерсена, который вытолкнул с трассы представителя Беларуси Сергея Бочарникова. Инцидент произошёл после заключительной стрельбы, во время борьбы спортсменов за бронзовые медали.



Победу в гонке одержала сборная Украины, вторыми стали российские биатлонисты.

Норвегия лишилась бронзовой медали смешанной эстафеты ЧЕ. Результаты команды аннулированы