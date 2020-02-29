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К. Резцова стала четвёртой в спринтерской гонке на ЧЕ по биатлону в Раубичах

К. Резцова стала четвёртой в спринтерской гонке на ЧЕ по биатлону в Раубичах
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2020 0

На чемпионате Европы по биатлону подошёл к концу женский спринт. Победу в гонке одержала представительница Швеции Элизабет Хёгберг.

Серебро завоевала норвежка Ида Льен. Призовую тройку замкнула Ирина Кривко из Беларуси.

Среди российских биатлонисток лучший результат показала Кристина Резцова, которая заняла 4-е место.

Чемпионат Европы по биатлону. Раубичи, Беларусь
Женщины. Спринт

1. Элизабет Хёгберг (Швеция) — 22.39,6 (1)
2. Ида Льен (Норвегия) — +14,4 (0)
3. Ирина Кривко (Беларусь) — +15,9 (1)
4. Кристина Резцова (Россия) — +20,2 (0)...
22. Екатерина Глазырина (Россия) — +1.34,9 (2)
23. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.36,1 (1)…
27. Анастасия Поршнева (Россия) — +1.50,0 (2)…
41. Виктория Сливко (Россия) — +2.21,4 (2)…
59. Валерия Васнецова (Россия) — +3.00,2 (4).

Биатлон. ЧЕ-2020. Раубичи, Беларусь
Женщины. Спринт 7,5 км
29 февраля 2020, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Элизабет Хёгберг
Швеция
22:39.6
2
Ида Льен
Норвегия
+14.4
3
Ирина Кривко
Беларусь
+15.9
Елисеев одержал победу в спринте на чемпионате Европы по биатлону
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