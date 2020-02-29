К. Резцова стала четвёртой в спринтерской гонке на ЧЕ по биатлону в Раубичах

На чемпионате Европы по биатлону подошёл к концу женский спринт. Победу в гонке одержала представительница Швеции Элизабет Хёгберг.
Серебро завоевала норвежка Ида Льен. Призовую тройку замкнула Ирина Кривко из Беларуси.
Среди российских биатлонисток лучший результат показала Кристина Резцова, которая заняла 4-е место.
Чемпионат Европы по биатлону. Раубичи, Беларусь
Женщины. Спринт
1. Элизабет Хёгберг (Швеция) — 22.39,6 (1)
2. Ида Льен (Норвегия) — +14,4 (0)
3. Ирина Кривко (Беларусь) — +15,9 (1)
4. Кристина Резцова (Россия) — +20,2 (0)...
22. Екатерина Глазырина (Россия) — +1.34,9 (2)
23. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.36,1 (1)…
27. Анастасия Поршнева (Россия) — +1.50,0 (2)…
41. Виктория Сливко (Россия) — +2.21,4 (2)…
59. Валерия Васнецова (Россия) — +3.00,2 (4).
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