Й. Бё отреагировал на проведение этапа Кубка мира в Нове-Месте без зрителей
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал решение чешских властей провести этап Кубка мира в Нове-Месте без зрителей из-за коронавируса.
«Неприятно, что этап в Нове-Месте пройдёт без зрителей. Эти соревнования закрепились в Кубке мира благодаря десяткам тысяч болельщиков на трибунах и на трассе. В то же время понять это решение властей легко, так как в стране зафиксированы первые случаи заражения. Надо понимать, что, когда принимается подобное решение, это серьёзно», — приводит слова Бё VG.
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Месте пройдёт 5-8 марта. В общем зачёте Кубка мира Бё-младший занимает третье место. Лидирует представитель Франции Мартен Фуркад.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.
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