Губерниев не полетел работать на этап Кубка мира в Чехии из-за коронавируса

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что не полетит в Нове-Место (Чехия), где 5-8 марта состоится очередной этап Кубка мира по биатлону. Ранее стало известно, что из-за коронавируса соревнования в Нове-Месте пройдут без зрителей.
«Внимание! В связи со вспышкой коронавируса в Чехии творческая бригада программы „Биатлон с Дмитрием Губерниевым“ в Нове-Место не летит! Трансляции Кубка мира будут в полном объёме, работаем из Москвы! Уверен, что старты без зрителей и телевизионных журналистов из России помогут нашей сборной всё преодолеть и бороться за золото в каждой гонке!» — написал Губерниев в своём «инстаграме».
В Чехии коронавирус был подтверждён у трёх человек, вернувшихся в страну из Италии.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон 2019-2020.
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