Адвокат: я не заявлял, что МОК признал подписи Родченкова поддельными

Адвокат Алексей Панич, представлявший в Спортивной арбитражном суде интересы биатлонистки Ольги Зайцевой, сообщил, что не делал заявлений о поддельных подписях Григория Родченкова в документах, предоставленных МОК.

«Я заметил, что некоторые СМИ опубликовали неверную информацию со ссылкой на мой комментарий в отношении нового показания Родченкова, представленного в ходе слушания. Они утверждают, что МОК признал, что подписи Родченкова были подделаны. Я хотел бы подчеркнуть, что я никогда не давал такого заявления.



Я просто сказал, что МОК представил новое свидетельство Родченкова. Когда я увидел эти публикации, я связался с соответствующими СМИ и указал, что эта информация неверна, и я никогда не говорил этого. Тем не менее я не могу исключить, что это заявление ещё может появиться в прессе. Я, конечно, буду продолжать информировать СМИ, что эта информация не верна. Я подтверждаю, что МОК может использовать мою электронную почту в качестве опровержения в случае необходимости», — цитирует текст письма Панича МОК «РБК-Спорт».

2-3 марта в CAS прошли слушания апелляции Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Биатлонистки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушения антидопинговых правил, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Документы с подписями Родченкова являются главными доказательствами в деле россиянок.