Адвокат: заявление Родченкова не соответствует выводам экспертов

Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, прокомментировал ситуацию с подписями информатора ВАДА Григория Родченкова. Ранее Панич, представляющий интересы россиянок в Спортивном арбитражном суде (CAS), заявил, что в деле использовались поддельные подписи Родченкова. Международный олимпийский комитет опроверг эту информацию.

«В заявлении Родченкова говорится, что он самостоятельно не подписывал все те девять документов, которые были представлены. Он указал на то, что они были подписаны его электронной подписью с его согласия.

Но это заявление не соответствует выводам экспертов, которые установили, что на семи документах из девяти подпись Родченкова пыталось копировать другое лицо, то есть там не использовалась электронная подпись. Более того эксперты сомневаются в подлинности даже электронных подписей Родченкова», – цитирует Панича ТАСС.