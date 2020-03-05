Губерниев: девушка, писавшая донос на Логинова, опиралась на слова Тихонова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек, ставшая информатором в деле об обыске номеров российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Антхольце, опиралась на слова четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

«Ребята, интересное! Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок. Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова… Александра Тихонова! Копии документов из Италии у меня на руках, фрагменты опубликую сегодня! Доки официальные!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, прошли обыски в номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. 23 февраля Логинов из-за психологической неготовности отказался от выступления в масс-старте.

Фуссек была не единственным информатором полиции в деле с обыском у Логинова