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«Я не такой идиот, как Губерниев». Тихонов ответил на обвинение в доносе на Логинова

«Я не такой идиот, как Губерниев». Тихонов ответил
«Я не такой идиот, как Губерниев». Тихонов ответил на обвинение в доносе на Логинова
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на высказывание комментатора Дмитрия Губерниева о том, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек, ставшая информатором в деле об обыске номера российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце, опиралась на его слова. Губерниев сообщил, что копии документов из Италии у него на руках и сегодня, 5 марта, он опубликует их фрагменты.

«Ничего подобного не было. Я не такой идиот, как Губерниев. Он уже не знает, как укусить Тихонова. Я выдам все свои телефонные звонки. Ну дурак дураком, что тут ещё сказать», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Муравьёвым.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, прошли обыски в номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. 23 февраля Логинов из-за психологической неготовности отказался от выступления в масс-старте.

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