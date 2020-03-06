Экхофф оценила выступление в спринте в Нове-Месте

Олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Она заняла пятое место, совершив два промаха.

«Я провела очень хорошую гонку. Я отлично стреляла на „лёжке“, а на „стойке“ было ветрено, но я очень довольна тем, что смогла адаптироваться в техническом плане. Это сработало», — приводит слова Экхофф NRK.

В общем зачёте Кубка мира Тириль, идущая третьей, сократила отставание от лидера — итальянки Доротеи Вирер — до 89 очков. На второй позиции располагается шведка Ханна Эберг, отстающая от действующей обладательницы «Большого хрустального глобуса» на 85 очков.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.

IBU по ошибке поздравил Экхофф с завоеванием «Малого хрустального глобуса»