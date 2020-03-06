Чепиков поддержал Логинова, занявшего 65-е место в спринте на этапе КМ в Нове-Месте

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал выступление российского биатлониста Александра Логинова в спринтерской гонке, прошедшей на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Логинов финишировал 65-м (+3.41,6), допустив три промаха.

«На Александре была серьёзная психологическая нагрузка. Мы его поддерживаем как можем, невзирая на его выступление. Он своей победой на чемпионате мира уже многое доказал и себе, и другим. С тремя кругами штрафа уже тяжело на высокие места рассчитывать. Мы не знаем объективных и субъективных причин. Может быть, психологическое давление оказало определённое влияние. Я надеюсь, что Александр справится с этим всем. Желаем ему всего наилучшего», — приводит слова Чепикова РИА «Новости».