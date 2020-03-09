Пройс прокомментировала завоевание бронзы в масс-старте на этапе в Чехии

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс поделилась впечатлениями от выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Она заняла третье место, допустив один промах.
«Очень рада попаданию на пьедестал! Гонка была тяжёлой — все включились с первых метров, никто не хотел уступать, поэтому первый круг, пожалуй, был самым сложным. Непросто было удерживать такой высокий темп прохождения трассы, но я справилась.
Из-за солнечной погоды снег на большей части трассы подтаивает и тупит лыжи, но в лесу есть подмороженные участки — к счастью, их не так много. Последнее время мне не удавалось работать без ошибок на стрельбе стоя, но в масс-старте всё вышло! Очень довольна гонкой», — приводит слова Пройс Biathlon.com.ua.
Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф.
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