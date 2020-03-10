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Губерниев: эх, Аликин…

Губерниев: эх, Аликин…
Биатлон / Кубок мира 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу бывшего тренера сборной России олимпийского чемпиона Владимира Аликина.

«Забыл прославленный тренер Аликин, как не замечал молодого Устюгова в биатлонной сборной, обращая внимание только на проверенную четвёрку чемпионов мира! Не спались Ярошенко на допинге, не прыгай гемоглобин у Черезова, мы бы про Женю Устюгова узнали совсем не скоро. Эх, Аликин...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Аликин призвал омолодить состав женской сборной России: «Команде нужен тренер, который не побоится поставить на молодых девушек. Если Норицын и его шеф Анатолий Хованцев не способны омолодить команду, то пусть попробуют другие».

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.

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