Губерниев: эх, Аликин…

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу бывшего тренера сборной России олимпийского чемпиона Владимира Аликина.

«Забыл прославленный тренер Аликин, как не замечал молодого Устюгова в биатлонной сборной, обращая внимание только на проверенную четвёрку чемпионов мира! Не спались Ярошенко на допинге, не прыгай гемоглобин у Черезова, мы бы про Женю Устюгова узнали совсем не скоро. Эх, Аликин...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Аликин призвал омолодить состав женской сборной России: «Команде нужен тренер, который не побоится поставить на молодых девушек. Если Норицын и его шеф Анатолий Хованцев не способны омолодить команду, то пусть попробуют другие».

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.

Губерниев — о юных биатлонистках для сборной России: Тина Канделаки способна, но занята